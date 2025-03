Quotidiano.net - L’Ai bara a scacchi: perché dovrebbe preoccuparci

Milano, 5 marzo 2025 – Terminator prepara il matto del barbiere. In uno studio di Palisade Research, pubblicato su arXiv e riportato anche dal Mit Technology Review, i ricercatori hanno fatto giocare a sette modelli di intelligenza artificiale centinaia di partite a. Il risultato? Le versioni più recenti delle Ai che usiamo tutti i giorni sono quelle più inclini are, forzando le regole o aggirandole del tutto pur di vincere. Vi sembra un’inezia? Non lo è. Il futuro sarà dominato dai cosiddetti agenti autonomi, software che eseguiranno compiti più o meno precisi in modo del tutto autonomo. Il fatto che possanore,le barriere di sicurezza con cui sono progettati non reggono, è allarmante, tanto che i ricercatori, per ora escludendolo fermamente ma restando comunque preoccupati, prendono in esame anche la possibilità di uno scenario alla Skynet o alla Matrix.