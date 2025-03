Dayitalianews.com - Ladri da PizzAut, Acampora in lacrime: “Rubate anche le mance dei ragazzi” – Il VIDEO

E’ addolorato Nico, fondatore della pizzeriache dà la possibilità di lavoro aautistici. La sua voce trema quando racconta che ihanno sfondato la porta di vetro del ristorante e portato via il fondo cassa. La denuncia del fondatore della pizzeria mostra in unla devastazione lasciata daiche hanno derubato il ristorantea Cassine de’ Pecchi, in provincia di Milano. Il fondatore del locale che offre opportunità di lavoro aautistici ha mostrato come ihanno sfondato la porta a vetri del locale e rubato il fondo cassa, oltre che ledei.Le parole die il suoMi hanno svegliato la mattina presto di soprassalto: “Nico corri perché qualcuno stanotte ha sfondato la porta sul retro ed è entrato nel locale.