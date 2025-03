It.insideover.com - L’addio a Bruno Pizzul, ultimo cantore della Nazionale azzurra

Leggi su It.insideover.com

Ladi calcio è forse l’unico reale riferimento identitario dell’Italia moderna. E chi ne commenta le partite dunque, è molto più di un cronista o di un giornalista. Al contrario, è un vero “” dei giocatori in maglia, colui che ha il compito di mediare tra il campo di gioco e il resto del Paese. Nando Martellini ha urlato per tre volte “campioni del mondo” nel 1982, quando ladi Bearzot a Madrid ha conquistato il suo terzo mondiale. E in quelle urla, innalzate con uno stile d’altri tempi dalla tribuna del Bernabeu, c’erano le urla di un’Italia che grazie a quella coppa si è tolta non pochi sassolini dalle scarpe e si è lasciata alle spalle anni difficili., dal canto suo, non ha mai potuto celebrare le vittorie azzurre. Il destino ha voluto che il ciclo di mondiali da lui commentati sia andato da Messico 86 (il primo dopo l’impresa di Madrid) a Giappone/Corea 2002 (l’prima del trionfo di Berlino del 2006).