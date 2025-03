Panorama.it - La volata scudetto è bellissima, sarà rovinata dai veleni

Nessuno nell'Europa che conta può godersi un finale di stagione come quello che la Serie A regalerà agli appassionati da qui a maggio. Non è mai successo dal 1994 a oggi, nell’era della vittoria che vale tre punti, di ritrovare così tante squadre (4) raccolte in un così piccolo fazzoletto (6 lunghezze) a due terzi del campionato: un regalo dopo due stagioni in cui la più forte salutava la compagnia nel cuore dell’inverno togliendo il fascino dell’incertezza agli ultimi tre mesi di sfide. Schema che si sta ripetendo in Premier League, titolo saldamente in mano al Liverpool che si può concentrare sulla Champions League, e nella solita Ligue1 dominata dal Psg oltre che in Bundesliga dove il Bayern Monaco si sta riprendendo lo scettro strappato un anno fa dal Bayer Leverkusen.Tutto molto bello (cit) e tutto che deve essere preservato dache nelle ultime settimane hanno ampiamente superato il livello di guardia, moltiplicati da quella piazza aperta giorno e notte che sono i social in cui il tasso di litigiosità è direttamente proporzionale alla mancanza di argomenti da sviluppare.