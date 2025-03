Ilrestodelcarlino.it - La verità di Manuela nell'interrogatorio fiume: dubbi sui minuti di vuoto

Rimini, 5 marzo 2025 – È entrata in procura come persona informata sui fatti. E ne è uscita, dopo quasi 13 ore di, da indagata per favoreggiamento. Erano le 9.25 quando la Bianchi è arrivata al palazzo di giustizia di Rimini per rispondere alla convocazione del pm che coordina le indagini, Daniele Paci. Al contrario delle precedenti rese di sommarie informazioni testimoniali, però,ieri non è entrata in procura dall'ingresso principale, bensì dal retro per evitare l'assalto dei cronisti assiepati fuori dal tribunale e 'scortata' dagli agenti della squadra mobile oltre che dal proprio avvocato Nunzia Barzan e dal consulente criminalista Davide Barzan. Quasi subito è iniziato il confronto tra la Bianchi e gli investigatori, ascoltata inizialmente come persona informata dei fatti, focalizzandosi sul giorno del ritrovamento del cadavere di Pierina.