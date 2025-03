Liberoquotidiano.it - "La valle di Elah": un storia che guarda al passato in chiave moderna

LADIIris ore 21.15 Con Tommy Lee Jones, Charlie Theron e Susan Sarandon. Regia di Paul Haggis. Produzione USA 2007. Durata: 2 ore LA TRAMA Ladiè quella dove Davide affrontò il gigante Golia. Ce lo mandò il re Saul che geloso della popolarità del giovane sperava che dallanon sarebbe tornato. Un destino comune a tanti giovani americani mandati al macello in Corea e in Vietnam. Un ragazzo, figlio di un veterano, s'è fatto onore in Iraq, ma per misteriose ragioni è scomparso durante il viaggio di ritorno. Il padre non s'accontenta delle spiegazioni dei superiori del figlio e avvia un'indagine personale. PERCHE' VEDERLO perchè è un bel film di Paul Haggis, un regista che lavora poco, ma sempre bene ("Crash" "Last three days" e la sceneggiatura di "Million dollar baby").