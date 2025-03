Ilrestodelcarlino.it - La Uil esulta: "In un anno ben 3.561 iscritti in più"

In Emilia-Romagna aumentano glialla Uil. "A dicembre 2024 erano 3.561 in più rispetto al 2023, per un incremento del 2,50% e un totale di 146.016, un risultato che dimostra quanto la Uil sia radicata nel territorio regionale", sottolinea il segretario regionale, Marcello Borghetti (foto). "Da sottolineare il fatto che le lavoratrici e i lavoratori attivi sono il 66,9% del totale e i pensionati il 33,1%. Se si considera, poi, la ripartizione per settori, il maggior numero di iscritte e dialla Uil lo si registra nell’industria, con il 18,9% del totale. Seguono il pubblico impiego con il 13,75%, il terziario con il 12,2%, l’agroalimentare con il 11,59%, i trasporti con il 6,19%, i lavoratori atipici con il 4,27%”, dettaglia il sindacalista. "Siamo molto soddisfatti di questi risultati che testimoniano una consolidata fiducia delle lavoratrici e dei lavoratori e delle pensionate e pensionati nell’azione sindacale messa in campo della Uil" chiude il segretario.