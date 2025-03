Lanazione.it - La Toscana con gli occhi al cielo per la notte del bacio Luna-Giove

Firenze, 5 marzo 2025 – Staalper ammirare uno speciale evento celeste: il ‘. Una congiunzione a cui farà da cornice l'ammasso stellare delle Pleiadi. Come fanno sapere dall'Uai, l'Unione Astrofili Italiani, questo spettacolo sarà visibile ao nudo dopo il tramonto, meteo permettendo. Meglio se si sceglie come punto di osservazione un luogo lontano dall’inquinamento luminoso. Ma non finisce qui. Si è aperto infatti un mese ricco di fenomeni astrologici, alcuni visibili anche daldalla. Ma andiamo con ordine. Sole esi dividono ildi marzo con due eclissi. La prima, il 14 del mese, è quella totale del nostro satellite, che però non sarà visibile dall’Italia: dal nostro Paese, informa l'Unione Astrofili Italiani (Uai) si potrà osservare solo la fase iniziale di penombra, poiché l’ingresso nell’ombra vera e propria inizierà poco dopo le 06,00 del mattino, quando laè ormai al tramonto.