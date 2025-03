361magazine.com - La top model Alla Bruletova alla fashion Week di Milano tra sfilate e party

La, presente, 25 anni,la e sportiva, partecipasettimana della moda prendendo partefesta di GuessLa, evento di riferimento nel panorama della moda internazionale, ha portato in città migliaia di personalità di spicco della moda. Presente anche, 25 anni,la e sportiva, partecipasettimana della moda prendendo partefesta di Guess.Laè una delle topdi riferimento ed ha partecipato aper Diesel a Tokyo, Casablanca a Parigi, Roberto Cavalli a Dubai, nonché a servizi editoriali per riviste patinate, tra cui Elle Slovenia, Harper’s Bazaar Serbia, Bazaar Grecia e Numero Netherlands. A, in occasione della,è stata invitata da Guess, Prada, Rayban alleesclusivi (tra cui uno con Leonardo De Vecchio, foto ndr).