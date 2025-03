Iltempo.it - La top model Alla Bruletova alla fashion Week di Milano tra sfilate e party esclusivi

La, evento di riferimento nel panorama della moda internazionale, ha portato in città migliaia di personalità di spicco della moda. Presente anche, 25 anni,la e sportiva, partecipasettimana della moda prendendo partefesta di Guess. Laè una delle topdi riferimento ed ha partecipato aper Diesel a Tokyo, Casablanca a Parigi, Roberto Cavalli a Dubai, nonché a servizi editoriali per riviste patinate, tra cui Elle Slovenia, Harper's Bazaar Serbia, Bazaar Grecia e Numero Netherlands. A, in occasione della,è stata invitata da Guess, Prada, Rayban alle(tra cui uno con Leonardo De Vecchio, foto ndr). CHI E'? Nata in Russia,, alta 1.58 mt, oltre ad esserela, è anche influencer e imprenditrice molto richiesta, con un proprio marchio di moda e oltre 5 milioni di follower sui social media.