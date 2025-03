Lanazione.it - La telefonata che cambiò una vita: il ricordo struggente di Piero Curiel

Firenze, 5 marzo 2025 - Il trillo insistente del telefono echeggiava nella casa deicome un presagio. Paolasollevò il ricevitore e udì la voce di uno sconosciuto che intimava: “Sarebbe bene che andaste via.”. In un attimo, il clic della comunicazione interruppe quell’inquietante messaggio, e senza esitazione, la famiglia – composta da Nino, medico, sua moglie Paola e il piccolodi sei anni e mezzo – fuggì da Trieste. Fu la mattina del 9 settembre, all'indomani dell’armistizio, quando il pericolo di un imminente arrivo dei tedeschi e dei fascisti spinse gli ebrei a intraprendere un viaggio disperato verso un futuro incerto. Il viaggio verso Firenze fu intriso di angoscia: due giorni dopo l’addio a Trieste, i soldati germanici erano già all’orizzonte. Itrovarono rifugio in un appartamento in via Duca D’Aosta, proprio di fronte alla Questura, un’abitazione appartenente alle zie di, anch’esse ebree e ricoverate all’ospedale di Careggi per sfuggire alle retate delle SS.