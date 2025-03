Iltempo.it - "La telecronaca che non avrei mai voluto fare", Pizzul e la partita maledetta | VIDEO

Mondo del calcio e del giornalismo in lutto per la morte di Bruno, storico telecronista della nazionale italiana. Avrebbe compiuto 87 anni tra pochi giorni ed era ricoverato all'ospedale di Gorizia. Nato a Udine nel 1938,ha legato la grandissima parte della sua vita professionale alla Rai, commentando il calcio sulle tv del servizio pubblico dal 1969 al 2002. Fu il successore di Nando Martellini come voce degli Azzurri a partire dai Mondiali di Messico '86, facendo il telecronista dell'Italia in cinque Campionati del Mondo (compresi Italia '90 e la sconfitta ai rigori di Usa '94 contro il Brasile) e quattro Campionati Europei. Ha anche condotto Domenica Sprint e la Domenica Sportiva. Nella sua carriera anche il racconto della tragedia dell'Heysel nel 1985. Fu il commentatore della finale della Coppa dei Campioni a Bruxelles: poco prima dell'inizio dellatra Juventus e Liverpool morirono 39 persone, di cui 32 italiane, e ne rimasero ferite oltre 600.