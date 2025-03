La tassa sui ricchi e lo stop al freno del debito | così Francia e Germania vogliono finanziare il riarmo

Leggi su Open.online

Si aggira intorno agli 800 miliardi di euro la cifra che l’Unione europea intende mobilitare per«Rearm Europe», il maxi-piano per la produzione militare e l’acquisto di armi. Di questi, 150 miliardi arriveranno proprio da Bruxelles, che ha promesso l’istituzione di un fondo ad hoc in grado di erogare prestiti ai Paesi membri che ne faranno richiesta. La restante parte, invece, dovrà arrivare in un modo o nell’altro dai singoli governi, che sono chiamati ad aumentare drasticamente la spesa militare, possibilmente senza far saltare i conti. I primi due Paesi europei a muoversi su questo fronte sono anche i due politicamente più influenti:.LasuiinIl Paese di Emmanuel Macron sta studiando i vari modi in cui aumentare la spesa per la Difesada portarla oltre il 3% del Pil.