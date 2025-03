Notizie.com - La strage di Cutro si poteva evitare: “Una calcolata negligenza”. Chi sono i militari italiani imputati a Crotone

“I ritardi nel lanciare operazioni di soccorso tempestive nonun incidente, ma una. Il naufragioessere evitato”.Ladisi: “Una”. Chi(SOS HUMANITY FOTO) – Notizie.comNeconvinte le ong del Mediterraneo oggi in prima linea all’udienza preliminare del processo per ladi Steccato di. Al largo delle coste calabresi, tra il 25 e il 26 febbraio 2023, un’imbarcazione, il caicco Summer Love, affondò provocando la morte di almeno 94 persone, 35 dei quali minori. 80 persone sopravvissero e un numero imprecisato di persone risulta tuttora disperso.Per il naufragioquattro finanzieri e dei duedella guardia costiera. Si tratta di Giuseppe Grillo, 56 anni, capo turno della sala operativa del Reparto operativo aeronavale della guardia di finanza di Vibo Valentia; Alberto Lippolis di 50 anni, comandante del Roan; Antonino Lopresti di 51 anni, ufficiale in comando tattico; Nicolino Vardaro di 52 anni, comandante del gruppo aeronavale di Taranto; Francesca Perfido di 40 anni, ufficiale di ispezione dell’Imrcc (Italian maritime rescue coordination center) di Roma, e Nicola Nania di 51 anni, che era in servizio al V Mrsc di Reggio Calabria la notte del naufragio.