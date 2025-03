Sport.quotidiano.net - La storica impresa del Tennis Riviera Sirolo

per ilche approda per la prima volta alla finale del prestigioso Trofeo Giuseppucci dopo aver eliminato in semifinale la corazzata ATM Macerata, vincitrice delle ultime cinque edizioni. Un successo di grande valore per il circolo sirolese, arrivato al termine di una sfida combattutissima e decisa dal maggior numero di set conquistati. Nel primo singolare, il maceratese Tommaso Compagnucci si è ritirato contro Edoardo Monti del, consegnando il primo punto alla formazione di casa. Decisivo il secondo incontro, dove Nicolas Compagnucci dell’ATM Macerata è riuscito a imporsi dopo una straordinaria rimonta su Matteo Martinez. Dopo aver perso nettamente il primo set per 6-1, ilta maceratese ha strappato il secondo parziale con il punteggio di 7-5, per poi aggiudicarsi un combattutissimo super tie-break concluso 11-9.