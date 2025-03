Iodonna.it - La star classe 2004 omaggia le pettinature dell'epoca rivisitandole in chiave contemporanea

Se l’inverno è stato tendente al liscio, per Deva Cassel la primavera ha solo una parola: ricci e solo ricci. Un nuovo mood permanentato in omaggio alle mode beauty di fine Ottocento. Perfetto per promuovere la serie Netflix Il Gattopardo in sui interpreta la bellissima Angelica Sedara. Deva Cassel sempre più somigliante a mamma Monica Bellucci X Leggi anche › Deva Cassel e Saul Nanni: Siamo i nuovi Angelica e Tancredi del “Gattopardo”.