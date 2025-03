Sport.quotidiano.net - La squadra al lavoro per il derby: "Recanatese, è una bella settimana"

Castelfidardo, come si suol dire, è ad un tiro di schioppo e visto l’assaggio di Primavera, se il tempo continuerà a reggere, si potrebbe affrontare la trasferta.in bicicletta. Più di unquindi si potrebbe parlare di una stracittadina, con il solo fiume Musone a separare le due cittadine. Le squadre, tra l’altro, sono separate appena da un punto con i biancoverdi, per ora, avanti ma reduci da due sconfitte di misura che hanno messo a rischio la posizione di tranquillità che la matricola fidardense si era guadagnata nel suo periodo migliore, quello a cavallo tra dicembre e l’inizio di gennaio. Ieri la truppa giallorossa ha ripreso la preparazione: "le vittorie come quella ottenuta domenica – ha detto il 34enne difensore Edoardo Ferrante – ti fanno star bene per tutta la. Molto spesso gli episodi, nel corso della stagione, non ci sono stati favorevoli nei finali di partita: con l’Ancona ci è andata bene ma credo che il verdetto sia stato corretto, per quanto visto in campo e dunque il morale è altissimo.