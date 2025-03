Linkiesta.it - La sinistra vuole difendere l’Europa, ma solo a chiacchiere

Leggi su Linkiesta.it

Vedremo a cosa porterà l’ennesima riapertura di una possibile trattativa tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, dopo i messaggi concilianti lanciati dal presidente ucraino, che poco fa Trump ha mostrato di apprezzare nel suo primo discorso sullo stato dell’Unione (quinto, se si contano quelli del precedente mandato), in cui tra l’altro ha rivendicato di avere proclamato l’inglese lingua ufficiale degli Stati Uniti e di avere ribattezzato il Golfo del Messico «Golfo d’America», oltre a promettere di conquistare Marte e la Groenlandia («penso che in un modo o nell’altro ce la prenderemo»), in una specie di versione dark del Dittatore dello stato libero di Bananas.In Italia, nel frattempo, tutti i fini analisti che fino a ieri attribuivano al presidente ucraino la responsabilità della rottura, indicandola come prova della sua volontà di continuare la guerra, ora irridono il suo tentativo di ricucire con la Casa bianca e di arrivare a un accordo, sulle terre rare e sulla pace (o tregua, o cessate il fuoco), peraltro concordato con gli stessi europei che in questi giorni si sono stretti attorno a lui.