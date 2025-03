Thesocialpost.it - La sigaretta elettronica prende fuoco nella tasca, 35enne ustionata: “Forte odore di carne bruciata”

Una giovane madre di 35 anni ha vissuto un’esperienza drammatica che le ha lasciato ustioni di terzo grado alla gamba e alla mano, oltre a una diagnosi di disturbo da stress post-traumatico (PTSD). Kerri Absolom si trovava in casa quando ha avvertito uninsopportabile di. Solo abbassando lo sguardo ha realizzato l’entità della situazione: la sua gamba era gravemente.Il racconto dell’incidente«L’dimi ha nauseata. Non mi impressiono facilmente, quindi ho guardato giù e sono rimasta scioccata nel vedere che la mia gamba era completamente», ha raccontato Kerri. La causa dell’incidente è stata lache teneva in, la cui batteria ha improvvisamente preso. «Ho visto una piccola fiamma uscire dalla miae ho cercato disperatamente di spegnerla con le mani.