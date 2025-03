La serie di piani per giocare una partita negli Stati Uniti

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-04 20:48:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca:Ezio Simonellieletto presidente della lega italiana un paio di mesi fa, cerca di convertire ilA nella prima lega europea nell’organizzazione di una. Hanno già celebrato la Supercoppa italiana in Arabia Saudita e altri paesi stranierianni precedenti.Vogliamo essere la prima lega a organizzare unaEzio SimonelliIl presidente diA ha detto oggi in un evento a New York che L’accordo potrebbe essere vicino alla produzione: “Celebrare una festa all’estero richiede anche l’autorizzazione della lega locale, quindi dobbiamo raggiungere un accordo al riguardo. Ma stiamo prendendo in considerazione le scadenze che funzionerebbero per questo.