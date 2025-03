Lanazione.it - La sede ancora in bilico. Funaro: "Ingiustificabile"

Leggi su Lanazione.it

"Ovviamente con la Console Generale mi sono sentita, ma non abbiamo notizie ufficiali. Le ho fatto presente il mio pensiero, stando alle notizie sulla stampa. Il mio auspicio è che queste possano essere prima o poi smentite". La sindacaha alzato la cornetta, la Console Ballard ha risposto. Costante e solido il rapporto tra le parti. Ancor di più in una fase in cui c’è un intero distretto consolare in stallo. Nessuna conferma, ad oggi, della possibile chiusura del Consolato Generale americano di Firenze sul Lungarno Vespucci. Nonostante i documenti in mano alla testata internazionale Politico paventino una possibile ‘spending review’ che Elon Musk, braccio operativo del presidente Trump, potrebbe variare da quando è stato messo a capo del ‘Department of Government Efficiency’. L’ipotesi resta in piedi, con l’amministrazione repubblicana intenzionata a "ridurre drasticamente il Dipartimento di Stato, lasciando con meno diplomatici, un numero inferiore di ambasciate e un mandato più limitato".