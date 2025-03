Metropolitanmagazine.it - La seconda edizione di Milan Loves Seoul ha aperto la strada anche al mondo del beauty

Un evento che si era svolto nel 2024, e che quest’anno si è spostatoalla Fashion Weekese:ha importato diverse novità nell’2025, conclusasi il 3 marzo in occasione della fine dellao Fashion Week. Quest’anno il tema era “Sleek Fashion”. Si tratta di moda reinterpretata come un’estensione dell’identità e della bellezza personale. Inoltre, c’è stata un’attenzione particolare alla sostenibilità. In primo piano il concetto di “Pure”, arrivato con la presentazione di brand cosmetici coreani di alto livello, che utilizzano ingredienti naturali ad alta concentrazione e innovazione. Come ad esempio Axis-y, Your Vegan, Deardot, Miiora, Moira, Romand, Danha. PresentiHellabe, l’e-commerce italiano fondato da Veronica Visconti.hale portealLe due fondatrici del progetto, Ylenia Basagni e Marcella Di Simone, si sono raccontate a Fashion Network.