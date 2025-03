Panorama.it - La scuola cinque anni dopo il Covid

Era il 5 marzo 2020 quando, a seguito dell’emergenza da Coronavirus, venivano sospese su tutto il territorio nazionale le attività didattiche delle scuole. Ci saremmo accorti a conti fatti che laitaliana, sbandierata in ogni dichiarazione pubblica come la priorità di tutti i partiti, sarebbe stata quella che avrebbe contato più giorni di chiusura in Europa. Adall’inizio della pandemia tocca fare un bilancio - non certo di ciò che è stato dal punto di vista emotivo che resta nella memoria di tutti – di quel che è rimasto ed è cambiato nel sistema di istruzione. Le scuole chiuse e poi riaperte a singhiozzo per un periodo così lungo hanno mostrato fragilità strutturali, organizzative e educative che, come nodi al pettine, avrebbero potuto essere trattate contando su un coinvolgimento ampio, perché per una volta laè stato argomento che ha riguardato tutti e non solo chi ne fa parte.