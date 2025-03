La roba rosa l’escort chiamata Puzzola e gli 80 milioni in Albania | cosa c’è nell’indagine su Davide Lacerenza e Stefania Nobile

Leggi su Open.online

Tutto è cominciato da un account Instagram. L’indagine che ha portato all’arresto diAriganello è cominciata con la consultazione di «fonti aperte». Ovvero l’account Newbullshitginto della Gintoneria di via Napo Torriani a Milano, come scrive nell’ordinanza la giudice delle indagini preliminari Alessandra De Fazio. Già sul social media avveniva il riscontro «della consumazione di sostanze stupefacenti e della frequentazione del locale da parte di escort». E proprio grazie ai filmati, alle stories e ai reel pubblicati sull’accountla Guarda di Finanza ha visto strisce di coca consumate nei bagni, passaggi al locale adiacente “La Malmaison” e «donne danzanti seminude». Ma nelle carte dell’indagine ci sono anche 80di euro portati incon una Lamborghini, poliziotti che davano informazioni in cambio di sesso gratuito, prostitute anche minorenni e la profezia di Wanna Marchi: «Qui arriva la polizia».