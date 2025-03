Ilgiorno.it - La rivoluzione delle donne ai vertici delle università arriva a Pavia: Silvia Figini si candida a rettrice

– Per la prima volta una donna sia guidare l’di, 47 anni, professore ordinario di Statistica economica del Dipartimento di Scienze politiche ha annunciato di voler correre per il prossimo mandato. La sua proposta si fonda su tre valori chiave: sapere, innovazione e partecipazione. “La miatura nasce dal confronto con colleghi, studenti e personale tecnico-amministrativo – spiega– Non rappresento interessi di parte, ma l’idea di un’aperta, inclusiva e proiettata verso il futuro”. Tra le principali proposte: la creazione di strumenti di confronto aperto nell’Ateneo per promuovere la partecipazione di tutta la comunità accademica; un modello di governance che rispetti la diversità scientificaaree di lavoro, con prorettori dedicati a progetti strategici e revisione partecipata dello statuto; valorizzazione della didattica esperienziale e inclusiva.