Ilrestodelcarlino.it - La rivelazione di Sanremo Lucio Corsi a Villa Torlonia il 30 agosto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ha entusiasmato il pubblico adove ha conquistato il secondo posto, mietendo anche consensi tra i critici per la sua formula musicale e d’immagine che mixa il rock d’autore con le sonorità folk., il cantautore toscano lancia il suo disco ‘Volevo essere un duro’ con l’annuncio del concerto adi San Mauro Pascoli sabato 30. Sarà l’unica trappa romagnola del suo tour estivo nell’ambito del festival ‘Acieloaperto’. Nel tourpresenta il suo nuovo disco in uscita il 21 marzo. "‘Volevo essere un duro’ è un disco che parla d’infanzia, di amicizia e d’amore – ha spiegato il cantautore – È un album di fantasia con i piedi per terra. In questo album ho cercato di trovare il sogno non fuggendo nel cielo ma strisciando sui marciapiedi, passando sotto i tavoli da pranzo o nascondendomi negli armadi.