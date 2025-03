Thesocialpost.it - La resa di Zelensky, la risposta di Trump: “Devi dimostrare di essere pronto a trattare”

Nel suo atteso discorso al Congresso, il presidente americano Donaldha ribadito la necessità di porre fine alla guerra in Ucraina, annunciando che gli aiuti militari a Kiev resteranno sospesi fino a quando il presidente Volodymyrnon dimostrerà direalmente.“Il leader ucraino dovrebbegrato dell’aiuto ricevuto e firmare subito l’accordo sulle terre rare, che rappresenta una garanzia per il futuro del suo Paese”, ha dichiarato, sottolineando che senza il sostegno degli Stati Uniti, l’Ucraina “non durerà a lungo”. Le parole del presidente americano segnano un punto di svolta nei negoziati, soprattutto dopo cheha aperto alla possibilità di un cessate il fuoco e alla firma dell’intesa sulle terre rare, proprio in concomitanza con l’annuncio di