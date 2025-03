Tarantinitime.it - La replica di Aqp: “Il dissalatore di Taranto è ecosostenibile, dal CNR nessun parere contrario”

Tarantini Time QuotidianoAcquedotto pugliesealla nota stampa del comitato per la difesa del territorio jonico, pubblicata integralmente sul nostro quotidiano il 3 marzo scorso.Ildisecondo gli stringenti criteri della Tassonomia UE e il CNR non si è mai espresso contro il progetto né contro la dissalazione in generale. Anzi, lo studio citato nell’articolo, “Siccità scarsità e crisi idriche. Il contributo della ricerca a supporto della definizione del bilancio idrico”, fra le possibili soluzioni contro le crisi idriche cita anche la dissalazione. Il report, nell’introduzione del capitolo 10 dedicato alle risorse idriche non convenzionali, afferma che “la desalinizzazione delle acque marine e salmastre costituisce un’importante alternativa in grado di offrire un’acqua di alta qualità e indipendente dal regime meteo-climatico”.