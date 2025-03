Ilrestodelcarlino.it - La reliquia del Beato Carlo nella Cattedrale di Sarsina

Domenica, alla presenza del sindaco diEnrico Cangini ed altre autorità civili e religiose, è stata esposta per la prima volta ladelAcutis inove è stata celebrata la santa messa presieduta da monsignor vescovo Douglas Regattieri. E’ la stessa comunitàte a segnalare la preziosadel giovane testimone della fede e della tecnologia, espostadella città plautina. Un evento significativo di grande gioia e spiritualità per tutti i fedeli. E tutto questo grazie alla determinazione di Omar Fabbri, fervente promotore della devozione verso il, e al supporto del parroco don Rodolfo Tonelli, insieme all’approvazione di monsignor Douglas Regattieri, laè finalmente giunta a. Questo gesto non solo arricchisce il patrimonio spirituale della nostra comunità, ma offre anche un’opportunità unica di riflessione e crescitafede.