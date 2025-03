Biccy.it - La reazione delle 10 showgirl quando hanno scoperto di essere nel cast di Ne Vedremo Delle Belle

Carlo Conti ieri pomeriggio ha chiuso e annunciato ildella prima edizione di Nee – stando a quanto vogliono farci credere – tutte le protagonistedi farne parte con quell’annuncio social. Un po’ come i Big di Sanremo, per intenderci. Qual è stata la loro?Adriana Volpe da perfetta conduttrice Rai ha tenuto un discorso di un minuto intero in cui prima ha ricordato a tutti di non usare il telefono mentre si è al volante. “Ho visto una marea di messaggi di amici chevisto il post di Carlo Conti eletto che io ci sono! Ci vediamo dal 22 marzo tutti i sabati sera per cinque settimane su Rai1. E dice ne saranno tantissime! Avete visto quante colleghe? Sarà una cosa meravigliosa!“. Patrizia Pellegrino, invece, ha saltato come una matta-ta in palestra: “Sono molto felice! Salto! Ho avuto la notizia adesso! Sono contenta! Per cinque sabati godrò di questa esperienza“.