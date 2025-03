Iltempo.it - La provocazione dell'Anm, come si presentano le toghe da Giorgia Meloni

Leggi su Iltempo.it

È durato più di due ore l'incontro tra il governo, alla presenza del presidente del Consiglio, e i rappresentanti'Associazione nazionale magistrati a Palazzo Chigi. Durante la riunione, trapela da ambienti informati, è stato affrontato il temaa riformaa separazionee carriere. L'incontro tuttavia è iniziato con un messaggio chiaroa delegazione'Anm: l'intera Giunta del sindacato, guidata dal presidente Cesare Parodi e dal segretario Rocco Maruotti, si è presentato con la coccarda tricolore al petto, la stessa che hanno usatosimbolo per lo sciopero dei giudici. A Palazzo Chigi per l'incontro con l'Anm sulla riformaa Giustizia anche il vicepremier Antonio Tajani. In tarda mattinata il segretario di Forza Italia aveva partecipato in video collegamento alla riunione, tenuta sempre nella sede del governo, tra gli esponenti'esecutivo e l'Unionee camere penali.