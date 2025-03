Ilgiorno.it - La protesta contro il pedaggio sulla Milano-Meda: “Un salasso da 120 euro al mese”. Seimila firme in Regione e un presidio dei consiglieri Dem e delle associazioni

Leggi su Ilgiorno.it

Lentate sul Seveso (Monza e Brianza), 5 marzo 2025 – ????Sono arrivate al Pirellone le 6000raccolte tra residenti e pendolari per dire no al. Le hanno consegnate ieri mattina Gigi Ponti e Angelo Orsenigo,regionali del Pd, alla guida di una delegazione di manifestanti che ha partecipato ad un sit-in sotto la sede diLombardia. Unal’operazione Pedemontana nel suo complesso e in particolare per la tratta B2, i cui cantieri sono appena stati avviati e che andrà invece a sovrapporsi al tracciato esistente della, da Lentate sul Seveso fino a Cesano Maderno. In pratica, a cantieri finiti, la principale strada veloce di collegamento con, che oggi è gratuita, diventerà a pagamento. “Oggi abbiamo dimostrato come il territorio sia contrario aldella”, ha spiegato Gigi Ponti.