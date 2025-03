Lanotiziagiornale.it - La priorità di Lollobrigida: abbassare l’Iva sulle ostriche

Per il caro bollette si interviene con calma. Di salvare la sanità neanche a parlarne. Affrontare il caro prezzi provando a intervenire sui salari è pura utopia. La veraper la maggioranza è un’altra: ridurre. Un bene alimentare che non deve essere considerato di lusso, secondo il ministro dell’Agricoltura, Francesco. Il problema da risolvere è reale: aiutare i pescatori che sono in difficoltà a causa della presenza del granchio blu. Ma la soluzione, di fronte a un Paese con stipendi fermi e sempre più famiglie in povertà, suona assai singolare: “L’obiettivo èper contrastare il prezzo e mettere più utenti possibili nella condizione di poter acquistare questo prodotto che non deve essere di lusso, ma è un prodotto sano”, afferma il ministro.