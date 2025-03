Liberoquotidiano.it - "La polvere bianca per stare sveglio": il retroscena choc sulla coppia della Milano da buttare

È iniziata come un film di Vanzina degli anni Ottanta ed è finita come uno dei polizieschi di Di Leo, tipocalibro 9. Il folle business di Stefania Nobile e Davide Lacerenza di offrire pacchetti all inclusive di droga sesso e rock'n roll, che tanto hanno eccitato le notti di facoltosi clienti, si è rivelata fonte di tanti guai. Guai giudiziari. «Volevano bere e sono stati bevuti», avrebbe commentato Franco Califano che l'ambiente lo conosceva bene (essere bevuti, in romano significa essere arrestati, ndr). Lei, la figlia d'arteteletruffa, passata dal vendere amuleti miracolosi a gestire contabilità opache con la stessa disinvoltura, lui, il re del provincialismo con la Ferrari, che ha trasformato il kitsch in affari e poi in farsa, hanno vissuto come gli ultimi superstiti di un'epoca che non esiste più, incapaci di capire che il denaro, l'arroganza, la spavalderia non bastano a rendere “intoccabili”.