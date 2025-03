Quifinanza.it - La politica dei dazi di Trump: ecco come condizionerà Fed e BCE

L’evoluzione dellacommerciale dinon lascia spazio a dubbi: la guerra deiè iniziata nel peggiore dei modi e rischia di mettere a repentaglio la crescita globale. L’impatto si sentirà prima in Europa che in USA eanche l’inflazione, che risalirà a causa delle politiche protezionistiche.Questo avrà importanti risvolti sulle scelte dimonetaria di Fed e BCE, che saranno costrette a reagire in modo sempre più divergente all’evoluzione dello scenario macroeconomico. L’Eutotower si prepara a confermare pieno sostegno all’economia, con ripetuti tagli dei tassi quest’anno, mentre la Federal Reserve potrebbe essere anche costretta a fermare i tagli dei tassi quest’anno, prima di invertire rotta nel 2026.La Fed teme impatti sull’inflazioneIl presidente della Fed di New York, John Williams, ha affermato che si aspetta che ifacciano salire in una certa misura l’inflazione, pur riconoscendo che per ora ladei tassi di interesse della banca centrale è nella posizione giusta e non necessita di essere modificata.