La penitenza imposta da Trump al mondo

Leggi su Ildenaro.it

È opportuno premettere, soprattutto per chi non è cattolico o ha scarsa conoscenza dei dettagli di quella dottrina, che “Le Ceneri” sono una giornata diprevista da quella religione. Di tipo ben diverso è quella che l’ Umanità in genere sta facendo da qualche anno a questa parte. Negli ultimi giorni si è accentuata e divenuta ancor più dolorosa., dall’oggi al domani, ha tolto ogni aiuto degli USA all’Ucraina dopo il tempestoso “confronto” con Zelensky. Non soddisfatto di quella forma di violenza e irresponsabilità perpetrata al popolo ucraino, il giorno successivo ha imposto dazi punitivi in ragione del 25% sulle importazioni da Canada e Messico. Quella percentuale determinerà un rincaro dell’export dei due paesi, uno a nord e l’altro a sud del Continente Nuovo. Conseguenza più o meno immediata di tale mossa sarà che le merci di quei paesi saranno percosse da una bastonata fiscale più che forte.