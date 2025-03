Lanazione.it - La partita del PalaCongressi. Gli operatori ora spingono: "Recuperare la fetta di lavoro"

Leggi su Lanazione.it

Il possibile acquisto del Palazzo dei Congressi, in via Amendola, da parte del Comune è visto con favore delle associazioni degli albergatori. Anche Forza Italia apprezza la linea dell’amministrazione, anche se gli azzurri chiedono chiarimenti sui costi e i benefici del progetto, e sulla soluzione per il parcheggio dell’edificio, giudicato troppo piccolo. La struttura, inattiva da quasi dieci anni, ha fatto sentire la sua mancanza nel settore delle convention in questo lasso di tempo. Montecatini ha perso senza dubbio importanti possibilità nell’ambito congressuale, proprio nel momento in cui il termalismo ha toccato il fondo. Il sindaco Claudio Del Rosso, ieri, ha confermato l’interesse del Comune per l’operazione. Nel prossimo consiglio comunale, sarà portata in approvazione una delibera dove viene dato incarico agli uffici di procedere a una valutazione sull’effettivo valore del Palazzo del Congressi.