La nuova piazza Sicilia | Tra compiti e ping pong È un’alternativa ai locali

Un nuovo spazio di socialità nel quartiere della Maddalena, traDe Angeli e via Washington. Un’area pedonale, davanti all’ingresso della scuola Umberto Eco, arredata con panchine, rastrelliere, piante in vaso, tavoli dae da picnic. Riqualificata nel 2020 per rendere più sicuro il passaggio degli alunni,si propone anche come spazio d’incontro per l’intero quartiere. "Hanno chiuso al traffico uno spicchio di rotonda: ora è una delle cosiddette ’Piazze aperte’, molto frequentata a tutte le ore", racconta Lisa Monaldi, che lavora vicino. "Oltre ai bambini, ci sono ragazzi che giocano a", spiega Guillaume Lefevre, che vive in zona. "Tanti giovani fanno ie giocano a carte sui tavolini, ma sempre in un clima sereno - aggiunge Laura Tocci, un’altra residente - Èai, dove passare il tempo senza essere costretti a consumare: se è così frequentata vuol dire che ce n’era bisogno".