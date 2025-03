Ilfattoquotidiano.it - “La nuova moglie del mio ex marito è diventata la mia migliore amica. Ci assomigliamo molto, dicono che lui abbia ‘un tipo’ preciso…”: la storia di Haley

Si può essere ladelladel proprio exNeill, 35 anni, è stata sposata con Josh Braswell, 37 anni, per sei anni. I due hanno avuto tre figli, Brody, 15 anni, Brylee, 13 anni, e Brantlee, 9 anni, poi si sono separati ma hanno deciso da subito di rimanere amici. Quando Josh ha conosciuto Morgan, lo stesso anno della separazione, trae ladell’exè nata una grande amicizia. Morgan e Josh si sono sposati otto anni fa e hanno avuto tre figli, Brooks, 7 anni, Brady, 6 anni, e Briar, 4 anni.nel frattempo ha incontrato suoJason e ora sono, tutti insieme, una grande famiglia allargata. Ma la cosa più bella, dice la 37enne, è l’amicizia che la lega alladel suo ex: “È raro che passi un giorno senza che ci vediamo”, ha detto la brand manager in una banca a Magnolia, Arkansas.