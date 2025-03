Ilrestodelcarlino.it - "La nuova casa di riposo si farà. Opposizione, teatrino fuorviante"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Rimane ferma la volontà di questa amministrazione comunale di realizzare unadinella nostra città, che possa ospitare anche un centro diurno e altri servizi per gli anziani. Infatti, in questi primi mesi di secondo mandato, è stata avviata la ricerca per individuare un possibile sito, idoneo a ospitare l’edificio in questione". Così il sindaco Noemi Tartabini risponde ai consiglieri del gruppo di minoranza "Idea Futura", che avevano criticato la giunta per non aver previsto nel piano triennale delle opere pubbliche la realizzazione di unadia Porto Potenza. L’aveva sottolineato che l’intervento era stato annunciato in campagna elettorale dal centrodestra, dopo le richieste di un comitato cittadino presieduto da Dino Pantanetti (padre di Simone, attuale consigliere di maggioranza).