Lanazione.it - "La notte in tasca". Prima nazionale per Boncompagni

per lo spettacolo "Lain" dell’aretino Samueleal teatro Testoni Ragazzi di Bologna. L’attore e autore dell’associazione culturale Noidellescarpediverse sarà nuovamente protagonista del progetto "0/3 chiama Italia" che, inserito all’interno del festival inter"Visioni di futuro, visioni di teatro" in programma nel capoluogo emiliano da venerdì 7 a lunedì 17 marzo, è promosso con l’obiettivo di stimolare idee e progetti per la diffusione del teatro per la primissima infanzia. "Lain", in quest’ottica, è un’opera sperimentale cheha ideato e sviluppato con la coproduzione di Officine della Cultura per rivolgersi direttamente a un pubblico di piccolissimi spettatori, accompagnandoli all’interno della magia e delle suggestioni dellatra tanti oggetti e soggetti da raccontare: la messa in scena è prevista al teatro Testoni Ragazzi per le 17.