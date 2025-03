Ilfattoquotidiano.it - “La morte di Gene Hackman? Lui ha avuto un infarto, la moglie Betsy è caduta mentre gli prendeva le medicine”: l’ipotesi del criminologo Peter Valentin

Proseguono le indagini della polizia sulla misteriosadell’attore, 95 anni, e di suaArakawa, 63 anni, ritrovati nella loro casa di Santa Fe, nel New Mexico. Dopo l’autopsia emergono ulteriori dettagli sulla loro salute e sulle loro abitudini nell’ultimo mese di vita da parte di familiari e amici intimi della coppia.Il due volte premio Oscar e la pianista classica non sono morti per avvelenamento da monossido di carbonio, ha concluso lo sceriffo della contea di Santa Fe, Adan Mendoza, ponendo fine, almeno per ora, alle speculazioni che una fuga di gas sia all’origine dell’uccisione della coppia, trovata mercoledì 26 febbraio in stanze separate della loro casa; entrambi non mostravano segni di traumi esterni, ha precisato la polizia. Il pacemaker diaveva inviato l’ultima registrazione il 17 febbraio, suggerendo che fosse morto da almeno una settimana prima che il suo corpo fosse scoperto accasciato in una stanza vicino alla cucina.