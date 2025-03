Strumentipolitici.it - La mistificazione britannica. Democrazia e guerra secondo Starmer

Il Primo Ministro britannico sir Keirnel tentativo di difendere il Presidente ucraino Volodymir Zelenski, è purtroppo incappato in un falso storico sfuggito a molti. Ma procediamo per ordine. Nel febbraio scorso il Presidente Donald Trump, dinnanzi alla platea di investitori della Future Investement Initiative convenuti per l’occasione a Miami, aveva affermato che Zelenski si rifiuta di indire elezioni, di fatto sposando la tesi russa che il Presidente ucraino sia un leader delegittimato. Per conseguenza, la sua autorevolezza in termini negoziali risulterebbe quindi parzialmente inficiata da tale condizione.Nell’ottobre 2023 si sarebbero dovute tenere le elezioni per il rinnovo del parlamento monocamerale ucraino, la Verkhovna Rada. Ciò non è avvenuto, in ossequio alla Costituzione ucraina che al comma terzo dell’articolo 83 stabilisce espressamente cheSe il termine dei poteri della Verkhovna Rada dell’Ucraina scade mentre è in vigore la legge marziale o lo stato di emergenza, i suoi poteri saranno prorogati fino al giorno della prima riunione della prima sessione della Verkhovna Rada dell’Ucraina eletta dopo la revoca della legge marziale o dello stato di emergenza.