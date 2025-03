Iodonna.it - La miniserie è un Gran Tour siciliano di pura superficie, lontanissimo da una voce specifica e originale

Leggi su Iodonna.it

Il Gattopardo di Netflix prova a offrire nuove interpretazioni al romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Ma pur senza nemmeno provare a competere in grazia e bellezza con il capolavoro di Luchino Visconti del 1963, la serie diretta da Tom Shankland, sei episodi disponibili da oggi in streaming, risulta una scommessa persa in partenza, un’ambiziosa operazione riuscita a metà. “Il Gattopardo”, da capolavoro della letteratura a serie Netflix: il trailer X Leggi anche › Deva Cassel e Saul Nanni: Siamo i nuovi Angelica e Tancredi del “Gattopardo”.