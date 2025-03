Oasport.it - La Milano-Sanremo femminile debutta nel World Tour, presentato il percorso: confermate Cipressa e Poggio

Latornerà in scena a distanza di vent’anni dall’ultima volta (RCS Sport la organizzò dal 1999 al 2005) e andrà in scena sabato 22 marzo, nella stessa giornata in cui si disputerà la Classicissima di Primavera maschile. L’evento è inserito nel calendarioriservato alle donne e stamattina è statoilpresso la sede di Regione Liguria a Genova: sarà proprio il capoluogo a ospitare la partenza, prima che la corsi entri sull’Aurelia a Sestri Ponente.Dall’abitato di Voltri si seguirà lo stesso tracciato delmaschile, per un totale di 156 chilometri. Verranno affrontati i passaggi più iconici della Monumento che gli appassionati conoscono ormai a memoria: i tre capi (Mele, Cervo e Berta), lae ilpoco prima dell’arrivo, previsto attorno alle ore 14.