Thesocialpost.it - La mappa delle terre rare in Italia: ecco dove sono

Leggi su Thesocialpost.it

Si sente parlare sempre più spesso di ““. Se fino a poco tempo fa questo termine era sconosciuto ai più, ora tutti ne parlano, e per capire quanto sia centrale nel nostro tempo, basti pensare che proprio lesono al centro dell’accordo di tregua tra Usa, Russia e Ucraina. E allora anche nel nostro Paese ci si chiede: ma inci sono queste? Se sì, dove? Diciamolo subito: sul nostro suolo nazionale di questi materiali così preziosi non ne abbiamo, o almeno non in quantità tali da giustificare l’apertura di nuove miniere per estrarli. Abbiamo, però, altre straordinarie risorse: le cosiddette materie prime critiche. Cosa sono? E dove si trovano?Leggi anche: Medici di famiglia, è caos in: cosa sta succedendo. Tutti coinvoltiLe materie prime critiche sono un insieme di 34 materie prime indicate dall’UE come di vitale importanza per la transizione energetica e digitale.