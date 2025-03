Ilfattoquotidiano.it - La mano “malandrina” di Ben Affleck nell’abbraccio con Jennifer Garner: la foto fa il giro del mondo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Unadi Bensul pube di. Le immagini del DailyMail stanno facendo ildel. Il neo-divorziatoè infatti stato avvistato in tenere effusioni con la ex mogliedurante un match di paintball in California. In ungramma la star di Gone Girl afferra affettuosamente l’attrice per la vita mentre quest’ultima punta la sua pistola paintball su un bersaglio al Combat Paintball Park di Castaic, in California.attira a sé la, che a sua volta sembra accogliere con favore quell’abbraccio, poi lache cingeva la pancia si allunga nell’area pubica della donna.I due indossano una maschera protettiva, ma non sembra affatto che il gesto dirisulti sgradito all’ex moglie. Gli ex coniugi sono rimasti vicini sul campo da paintball mentre Samuel, il figlio 13enne, era a poche decine di metri.