Ilfattoquotidiano.it - La mano di Jorge Martin deformata dopo la caduta e l’operazione. La foto preoccupa i fan: quando tornerà?

Il campione del mondo della Moto GP,, dovrà armarsi di pazienza. A sette giorni dall‘operazione cui è stato sottoposto a piede,e avambraccio sinistri, il pilota ha postato una storia su Instagram in cui ho mostrato gli evidenti effetti dellae delsulla sua: “Lavori in corso, grazie per il supporto, non vedo l’ora di tornare”, ha scritto il 27enne sul social network.Per lo spagnolo, cheaver vinto il mondiale con la Ducati Pramac dal 2025 veste i colori Aprilia Racing, il nuovo anno e la nuova avventura sono cominciati nel peggiore dei modi: nella prima giornata di test a Sepang, il 5 febbraio, è incappato in un highside che l’ha escluso dal resto della fase precampionato, preziosa vista la necessità di adattarsi a una RS-GP per lui tutta nuova.