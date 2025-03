Ilfattoquotidiano.it - La manifestazione del 15 marzo a Roma mi provoca un rifiuto che precipita nel disgusto

Ladel 15, convocata dal quotidiano della Famiglia Elkann Agnelli la Repubblica, miunchenel. Iltotale è per la guerra, l’economia di guerra e per coloro che oggi ne proclamano la necessità per combattere la Russia. E la cosa insopportabile è che fanno tutto questo nel nome del superamento dei nazionalismi. Costoro non si accorgono neppure che hanno semplicemente sostituito lo spirito patriottardo nazionalista con lo spirito patriottardo europeista. Mettete “Europa” al posto di “Italia” e tutto il resto del loro linguaggio attuale può essere preso pari pari dai comizi di D’Annunzio e dei mascalzoni che nel 1915 inneggiavano alla guerra.Dobbiamo reagire al disonore, dobbiamo proclamare la superiorità della nostra civiltà, dobbiamo armarci contro il barbaro aggressore.