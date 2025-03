Lanazione.it - "La maggioranza contro i dipendenti ’non allineati’. Perchè?"

Leggi su Lanazione.it

FOLLONICA "Ladi centrodestra ha scritto una brutta pagina nei rapporti fra giunta ecomunali". Inizia così Matteo Iannitelli (foto), segretario del Pd di Follonica. "Durante l’ultimo Consiglio sono stati chiamati in causa i‘politicamente’ non orientati col centro destra – aggiunge – usati come capro espiatorio. Prima l’annuncio da parte del consigliere D’Ambra di due esposti alla Procura, nei confronti del segretario comunale, poi le gravi affermazioni della capogruppo della Civica Buoncristiani, Azzurra Droghini. Parole che assumono il senso di una minaccia nei confronti di chi non è ‘politicamente allineato’". Il Pd mostra grande preoccupazione per gli attacchi dellaverso icomunali, a cui va "tutta la nostra solidarietà, anche perché arrivati in prossimità dell’attesa riorganizzazione dell’organico.